Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 06:06

ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом

Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области

Фото: Michael Bahlo/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростовской области минувшей ночью был отражен воздушный налет беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Происшествие случилось в районе Каменска-Шахтинского.

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в воздухе. По предварительной информации, на земле последствий не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало.

В регионе уже говорили об отражении воздушных атак. Юрий Слюсарь писал, что под недавний удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы. На тот момент информации о пострадавших не поступало. Также не было никаких сведений о возможных разрушениях на земле.

Ранее над территорией Брянской области сбили беспилотник. Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет. Также не зафиксированы разрушения.

До этого представители пресс-службы Минобороны РФ отчиталась, что за 13 часов ПВО отразила воздушные атаки беспилотников над шестью областями России и Черным морем. Меньше чем за сутки удалось уничтожить 32 дрона.

Регионы
Россия
Ростовская область
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.