ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области минувшей ночью был отражен воздушный налет беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Происшествие случилось в районе Каменска-Шахтинского.

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в воздухе. По предварительной информации, на земле последствий не зафиксировано. Сообщений о пострадавших также не поступало.

В регионе уже говорили об отражении воздушных атак. Юрий Слюсарь писал, что под недавний удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы. На тот момент информации о пострадавших не поступало. Также не было никаких сведений о возможных разрушениях на земле.

Ранее над территорией Брянской области сбили беспилотник. Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет. Также не зафиксированы разрушения.

До этого представители пресс-службы Минобороны РФ отчиталась, что за 13 часов ПВО отразила воздушные атаки беспилотников над шестью областями России и Черным морем. Меньше чем за сутки удалось уничтожить 32 дрона.