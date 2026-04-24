Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми

Испанские СМИ раскрыли закулисье теневого бизнеса суррогатного материнства в стране. Главным поставщиком в ней оказалась Украина — страна, которая считается одним из крупнейших центров «торговли эмбрионами» в мире. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, как устроен этот серый рынок и кто в Киеве выступает главным лоббистом продажи детей и женщин за рубеж.

Почему схема с суррогатными матерями называется «Дети с „колокольчиками“»

О подпольном рынке суррогатного материнства в Испании рассказала газета El Mundo. Она обратила внимание, что официально такой бизнес в стране под запретом. Но есть лазейки, все же позволяющие бездетным родителям воспользоваться услугами рожениц — преимущественно с Украины. Там подобные практики не только не запрещены, но и находятся в легальном поле с 2000 года и даже регулируются указами министерств юстиции и здравоохранения.

Обойдется ребенок от суррогатной матери в €53–75 тысяч. Схема несложная: сначала яйцеклетку «заказчицы» оплодотворяют, затем подсаживают донору-украинке, а та уже вынашивает плод, не имея с ним генетической связи. Такое материнство называется гестационным.

Роженице оказывают необходимое медицинское сопровождение, «покупателям» дают двухлетнюю гарантию — на случай, если плод не доживет до встречи с европейскими родителями. Тогда они будут вправе повторить процедуру за счет курирующей организации.

На определенном этапе врачи осуществляют так называемый переход. Его журналисты описывают следующим образом:

«Небольшой шарик с колокольчиком внутри на длинном шнурке беременная украинка надевает на шею, а другой конец находится у нее в районе живота. Растущий ребенок ежедневно слышит этот звук и ассоциирует его с матерью. После того как клиенты забирают младенца, им отдают этот шарик, чтобы малышу казалось, будто „ничего не изменилось“».

Напоминает механизм «импринтинга» при одомашнивании детенышей диких животных — от этого ситуация кажется еще циничнее. Но что говорить, если в Европе по итогам 2025 года рынок суррогатного материнства оценивался в $26,45 млрд с перспективой роста до $238,56 млрд к 2035-му?

Рожают суррогатные матери на Украине, а затем их перевозят в Испанию. Во-первых, так дешевле, а во-вторых, из-за особенностей законодательства испанцы не регистрируют младенцев, которые родились от суррогатной матери не на территории страны.

«Для таких ситуаций организуют процедуру установления отцовства и согласия супруги на усыновление или удочерение. Если возникнут сложности в оформлении со стороны консульства, родители подают прошение „о мерах срочной защиты“», — поясняет El Mundo.

Поскольку на Украине идут боевые действия, то меры, естественно, оказываются незамедлительно. И мама-инкубатор с суррогатным ребенком приезжает в Европу.

Кому на Украине выгодна схема с суррогатным материнством

Бездетные пары в Европе могут себе позволить такие услуги и охотно их приобретают. Украинкам-«инкубаторам» это тоже интересно: они получают не только неплохой гонорар, но и возможность остаться в ЕС в качестве беженок. А вот зачем это самой Украине? Ответ простой: в этой стране не только эмбрионы, но и рожденные, и даже подросшие дети давно стали «товаром», который можно выгодно продать.

Основной публичный куратор «детского вопроса» — первая леди Украины Елена Зеленская. Ее фонд в прошлом году уличили в торговле детьми, а также их внутренними органами для трансплантации богатым европейским клиентам. Но на рынке есть и другие участники.

В начале 2026-го Верховная рада приняла закон № 12353 о мерах обязательной эвакуации. Он предполагает принудительное изъятие детей у родителей с территорий, куда могут войти российские войска, если семьи отказываются эвакуироваться. Малышей передают «опеке», которая отправляет их в приюты. А уже там «сирот» находят и усыновляют «уважаемые западные партнеры».

Законопроект был предложен кабмином под руководством Юлии Свириденко. В Верховной раде коллективным лоббистом документа выступил Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Что опять показывает: дети на Украине — это еще один «природный ресурс».

Кстати, особенно активно закон поддерживала народный депутат от партии «Европейская солидарность» и вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Чудовищно в этой истории то, что явные лоббисты и бенефициары бизнеса по превращению украинок в инкубаторы, а детей в товар — женщины.

Культуролог и религиовед Анна Голубцова в разговоре с NEWS.ru сравнила происходящее на Украине с практиками жертвоприношений младенцев в Вавилоне.

«Европейская культура, казалось бы, выстроенная на словах о „слезинке ребенка“, где права детей — это аксиома, скатывается к культу Молоха — семитского божества, в жертву которому на сожжение приносили младенцев. Украина декларирует, что она — Европа. Но по факту эти люди опустились ниже уровня животных. Самая грязная свинья будет защищать своих поросят и сожрет обидчика, а здесь дети — просто разменный ресурс. Второй момент — это отношение к себе и своему телу женщин. Это отказ от собственного достоинства. Чем такое суррогатное материнство отличается от проституции — я не понимаю», — отметила она.

Ответ на этот вопрос мы вряд ли найдем. Тем более в ситуации, когда целая страна поставила торговлю новой жизнью на поток, превращая чью-то заветную мечту о детях в собственный источник дохода с фиксированным ценником, «гарантиями» и страховкой на случай неудачи.

