Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции

Супруга президента Украины Елена Зеленская оказалась замешанной в главном коррупционном скандале страны. По данным блогера Анатолия Шария, она причастна к делу бизнесмена Тимура Миндича. Зеленская не впервые попадает в такую ситуацию. Что известно о характере первой леди Украины и какие скандалы с ее участием ранее случались — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии Зеленской в деле Миндича

У Зеленской была вся информация о широкомасштабной коррупционной сети, действовавшей в украинском энергетическом секторе и оборонной промышленности, заявил Шарий. По его словам, об этом упоминают фигуранты громкого дела Миндича, а близкая подруга первой леди Светлана, супруга бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, была участницей этой схемы.

«Напомню, что Светлана лично принимала по $500 тысяч наличными на то, чтобы у них там продолжалось строительство особняков… Елена Зеленская не могла не знать этого всего, настолько тесно — практически каждый день — общаясь с тем, кого называют на пленках Профессором. А это жена Чернышова», — сказал Шарий.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале сообщил, что Зеленская фигурирует на аудиозаписях, которые являются вещественными доказательствами в масштабном коррупционном деле. Однако нардеп не привел источников информации и подробностей.

До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что фонд Зеленской причастен к торговле детьми на Украине. По его данным, в стране есть много западных организаций, занимающихся вывозом несовершеннолетних, при этом власти в Киеве не могут проследить за их судьбой.

Елена Зеленская Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Что известно о Елене Зеленской

Политический эксперт Михаил Павлив назвал Зеленскую достаточно инициативным и предельно циничным человеком.

«К тому же она властная и очень меркантильная. Зеленская давно не живет семейной жизнью со своим мужем, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Но в их семье, пока они жили вместе до всех этих событий, до президентства Зеленского (я знаю это доподлинно от людей, которые их хорошо знают), она была главной, а он — подкаблучником».

Политолог Спиридон Килинкаров отметил, что из выступлений Зеленской становится понятно, что она играла не последнюю роль как в судьбе супруга, так и в процессах, происходивших на Украине. По его словам, она «достаточно самоуверенная особа с характером».

«Насколько мне известно, она была не в восторге от желания Зеленского стать президентом. Я даже помню, что на каком-то этапе она отговаривала его от этой роли, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Возможно, у нее, как у женщины, срабатывал инстинкт самосохранения, и, мне кажется, она лучше Зеленского понимала, чем все это может в действительности закончиться. Она, конечно, знает его лучше».

Ранее Зеленская признавалась, что до последнего надеялась на поражение своего мужа на выборах президента Украины.

Между тем поисковая система Google выдает информацию по запросу «жена придурка» о Зеленской. Первой строкой идет ссылка на статью о первой леди Украины в «Википедии».

В каких еще скандалах была замешана Зеленская

В начале октября 2023 года Зеленская стала фигуранткой скандала, произошедшего в Нью-Йорке. Во время Генассамблеи, когда ее муж с трибуны убеждал весь мир помогать финансово Украине, его жена посетила бутик Cartier и купила украшения, потратив больше миллиона долларов.

Девушка, которая представилась бывшим продавцом ювелирного магазина, показала в соцсетях чек Зеленской. Как утверждает экс-сотрудница Cartier, жена украинского президента вела себя весьма грубо. Когда ей начали показывать различные украшения, она заявила, что мнения продавца никто не спрашивает, и потребовала позвать менеджера. На следующий день продавщицу уволили из бутика за «плохое обслуживание». Позднее она вернулась на работу за личными вещами и прихватила копию чека Зеленской. Вместе с налогами Елена потратила более чем $1,1 млн.

По информации издания The Nation, Зеленская приобрела браслет из белого золота, украшенный бриллиантами. К нему она подобрала колье из белого золота с бриллиантами и изумрудами за $340 тысяч и серьги из белого золота с бриллиантами за $339 тысяч.

