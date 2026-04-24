24 апреля 2026 в 05:47

В России могут ввести стандарты для малых городов

Слуцкий предложил ввести единый стандарт инфраструктуры для малых городов РФ

В малых городах и сельских территориях России предлагается установить единый стандарт инфраструктуры, сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо с предложением он направил вице-премьеру России Марату Хуснуллину.

По словам Слуцкого, в России сейчас нет единых минимальных требований к инфраструктуре таких населенных пунктов. Из-за этого условия жизни в регионах сильно различаются, а жители чаще уезжают в крупные города.

Больше половины населения России — это люди, проживающие за пределами крупных городов. Но зачастую они стремятся оставить свою малую родину — потому что там нет элементарных условий для жизни, — отметил он.

В документе представлен обязательный список элементов, необходимых для поддержания жизнедеятельности населения. В перечне инженерная и транспортная инфраструктура, доступ к интернету, учреждения здравоохранения и образования, объекты культуры, а также возможность получения государственных и муниципальных услуг.

Предлагается учитывать наличие организаций финансового сектора, объектов торговли и бытового обслуживания. В письме также отмечается, что решения о развитии инфраструктуры должны приниматься с учетом численности населения, занятости, транспортной доступности и инвестиционной активности территорий.

Ранее директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова рассказала о новом тренде на поездки в малые города с достопримечательностями. Она отметила, что движение называется «тихий туризм».

