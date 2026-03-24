24 марта 2026 в 16:18

«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран

Президент ФРГ Штайнмайер назвал атаку на Иран нарушением международного права

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Нападение на Иран — нарушение международного права, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления по случаю 75-летия восстановления министерства иностранных дел в Берлине. По его мнению, такие вещи нужно называть своими именами. Трансляция его речи велась на YouTube-канале МИД Германии.

На мой взгляд, эта война противоречит международному праву, — сказал Штайнмайер.

Президент занял позицию, отличную от правительства Германии. Пока Берлин избегает давать оценку ударам Израиля и США. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц лишь признал, что нападение на Иран стало проблемой для властей.

