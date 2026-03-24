Нижегородские власти будут судиться из-за ремонта парка Горького

Власти Нижнего Новгорода будут судиться с подрядчиком из-за ремонта парка Горького, сообщает Pravda-nn.ru. На состояние территории пожаловались местные жители.

Сообщается, что подрядчик отказался поддерживать состояние площади в нормативном состоянии, несмотря на жалобы. Официальной причиной дела стало нарушение гарантийных обязательств по благоустройству.

Мэрия направила иск в суд о понуждении компании выполнить гарантийный ремонт. Также власти настаивают на взыскании штрафа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завели уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве школы. В марте 2023 года муниципальное учреждение «Борстройзаказчик» заключило договор с фирмой «АВАН» на строительство объекта.