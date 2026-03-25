25 марта 2026 в 11:11

Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Знакомо ли вам чувство, когда утром вы буквально заставляете себя проглотить хоть что-то? Аппетита нет, но сил тоже нет. В такие моменты организму нужна не плотность, а влага и витамины. Давайте сделаем ставку на красоту и пользу, не тратя время у плиты.

Сегодня готовим «Зеленый омлет» на пару. Смешайте в миске два яйца, горсть шпината, измельченного в блендере в кашицу, и немного тертого сыра пармезан. Вылейте смесь в форму для маффинов или просто в силиконовую формочку и готовьте на водяной бане (или в пароварке) 10–12 минут. Такой нежный омлет получается воздушным и невероятно легким. Это идеальный вариант, чтобы начать утро с детокс-завтрака, насытив организм белком и хлорофиллом.

Зелень шпината выводит тяжелые металлы и улучшает цвет лица, а паровая обработка сохраняет максимум полезных свойств. В отличие от жареных блюд, этот завтрак не перегружает печень. Подавайте с ломтиком авокадо и щепоткой кунжута. Такой тандем подарит вам стабильную энергию до самого обеда без чувства вины и тяжести. Решитесь начать утро с детокс-завтрака, и вы удивитесь, насколько изменится ваша продуктивность в первой половине дня.

Ранее мы поделились рецептом салата «Метелка» для похудения.

Александра Вкусова
