Не спешите готовить из фарша котлеты, есть блюдо вкуснее: гнезда на овощной подушке

Не спешите готовить из фарша котлеты, есть блюдо вкуснее: гнезда на овощной подушке

Гнезда на овощной подушке — это сытное, красивое и невероятно ароматное блюдо, которое превращает обычные макароны в настоящий кулинарный шедевр.

Сочетание пасты, сочных мясных шариков и сладковатых тушеных овощей в томатном соусе создает идеальную гармонию вкусов, которая покорит всех домашних. Не спешите готовить из фарша котлеты, это блюдо вкуснее.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка макарон-гнезд (около 8–10 штук), 400 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 моркови, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, специи, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости. Фарш посолите, поперчите и скатайте небольшие шарики, размером чуть меньше гнезд. В сковороду к овощам выложите макароны-гнезда, а в центр каждого гнезда поместите мясной шарик.

Разведите томатную пасту в 1,5 стакана воды, посолите и залейте этим соусом содержимое сковороды. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности макарон и мяса.

