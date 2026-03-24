Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 20:46

Не спешите готовить из фарша котлеты, есть блюдо вкуснее: гнезда на овощной подушке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гнезда на овощной подушке — это сытное, красивое и невероятно ароматное блюдо, которое превращает обычные макароны в настоящий кулинарный шедевр.

Сочетание пасты, сочных мясных шариков и сладковатых тушеных овощей в томатном соусе создает идеальную гармонию вкусов, которая покорит всех домашних. Не спешите готовить из фарша котлеты, это блюдо вкуснее.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка макарон-гнезд (около 8–10 штук), 400 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 моркови, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, специи, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости. Фарш посолите, поперчите и скатайте небольшие шарики, размером чуть меньше гнезд. В сковороду к овощам выложите макароны-гнезда, а в центр каждого гнезда поместите мясной шарик.

Разведите томатную пасту в 1,5 стакана воды, посолите и залейте этим соусом содержимое сковороды. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут до готовности макарон и мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
фарш
обеды
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.