24 марта 2026 в 21:02

Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына

Вячеслав Дацик Вячеслав Дацик Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик пообещал в социальной сети в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отомстить за гибель своего сына Ярослава в зоне проведения спецоперации. 21-летний боец погиб в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины.

Месть. Месть. Месть, — написал он.

В феврале 2024 года Дацик сообщил, что они с сыном подписали бессрочный контракт с ВС РФ. На тот момент в активе бойца было семь побед и восемь поражений в ММА. В том же году спортсмен получил ранение при выполнении боевой задачи.

Ранее его друг волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным Асс рассказал NEWS.ru, что Дацик в настоящее время находится в очень подавленном моральном состоянии. По его словам, боевые товарищи поддерживают бойца и обещают отомстить ВСУ.

До этого сослуживец погибшего сына Дацика с позывным Закат сообщил, что до последнего верил, что его товарищ выживет. Как отметил боец, он надеялся на то, что юношу просто очень сильно контузило. Он также признался, что погибший был для него настоящим другом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Другая сторона хочет»: США признались в ведении переговоров с Ираном
Рейтинг одобрения Трампа резко упал из-за одной ситуации
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения
Гонорары Долиной «просели» после скандала с «нехорошей» квартирой
«Превратила болезнь в маркетинг»: почему люди не верят больной раком Лерчек
Трамп рассказал о решении Ирана по ядерному оружию
ВСУ попытались атаковать Ленобласть
В ЕК признали превосходство русского оружия над Patriot
Потоп на базе, ночные кутежи, игра пьяным: как Вагнер Лав стал звездой ЦСКА
Секреты экс-принца Эндрю и Эпштейна хотят сделать достоянием общественности
Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

