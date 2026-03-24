Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик пообещал в социальной сети в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отомстить за гибель своего сына Ярослава в зоне проведения спецоперации. 21-летний боец погиб в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины.

Месть. Месть. Месть, — написал он.

В феврале 2024 года Дацик сообщил, что они с сыном подписали бессрочный контракт с ВС РФ. На тот момент в активе бойца было семь побед и восемь поражений в ММА. В том же году спортсмен получил ранение при выполнении боевой задачи.

Ранее его друг волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным Асс рассказал NEWS.ru, что Дацик в настоящее время находится в очень подавленном моральном состоянии. По его словам, боевые товарищи поддерживают бойца и обещают отомстить ВСУ.

До этого сослуживец погибшего сына Дацика с позывным Закат сообщил, что до последнего верил, что его товарищ выживет. Как отметил боец, он надеялся на то, что юношу просто очень сильно контузило. Он также признался, что погибший был для него настоящим другом.