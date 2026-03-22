Весенний рецепт для похудения: куриные котлеты с кабачком и рикоттой — сочные внутри и с хрустящей корочкой

Эти котлеты диетические, но на вкус — как из хорошего кафе. А секрет в том, что внутри они нежные, а снаружи аппетитно хрустят. Эти котлеты идеально подойдут тем, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Кабачок делает их сочными, рикотта — мягкими, а чеснок добавляет яркий аромат. КБЖУ на 100 г: примерно 110/17/3/2.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, кабачок — 250 г, рикотта — 200 г, чеснок — 2-3 зубчика, орегано — 2 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, панировочные сухари — 80 г.

Куриное филе измельчаем в фарш. Кабачок натираем, слегка солим, даем постоять и хорошо отжимаем от влаги. Смешиваем фарш с кабачком, рикоттой, измельченным чесноком и специями — масса получается нежной и сочной. Формируем котлеты, обваливаем каждую в панировочных сухарях — именно они дадут ту самую золотистую корочку. Выкладываем на противень с пергаментом и запекаем при 180 °C около 20 минут до румяности.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Проверено редакцией
Общество
Тортилья с фаршем и чипсами — новый вкус фастфуда, который легко приготовить дома
Общество
Даже варить не надо: каннеллони с фаршем — очень вкусно и просто, станет дежурным блюдом
Семья и жизнь
Нежнее мясных в два раза! Золотистые капустные котлеты — идеально в пост
Общество
Купил аэрогриль только ради этих котлет — никакого жира, только польза и супервкус. Готовлю за копейки
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Ольга Шмырева
