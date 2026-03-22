22 марта 2026 в 12:17

Инвестконсультант назвал сегмент, который может принести большую прибыль

Консультант ВТБ Дугаев: акции компаний малой капитализации могут обогнать рынок

Акции российских компаний малой капитализации могут опередить общий рынок, такое мнение в разговоре с РБК выразил эксперт ВТБ Егор Дугаев. Он пояснил, что интерес инвесторов к данному сегменту на Московской бирже сейчас в значительной степени связан с появлением новых публичных компаний.

В отличие от традиционных «голубых фишек», инвестиционная история таких эмитентов чаще строится на росте бизнеса и увеличении рыночной доли. Среди компаний второго эшелона малой и средней капитализации, которые регулярно привлекают внимание рынка, эксперт отметил IT-компании «Базис» и Arenadata. Они работают в области инфраструктурного программного обеспечения и обработки данных.

Ранее доцент Петр Щербаченко заявил, что инвестирование всех средств в один актив повышает риск финансовых потерь. Он отметил, что перед вложением важно тщательно изучить текущую рыночную ситуацию и определить цель инвестирования. По его словам, цель может быть разной: создание пенсионного фонда, покупка недвижимости или обеспечение финансовой стабильности.

До этого эксперты заявляли, что при вложении 1 млн рублей в марте наибольшую доходность могут дать депозиты, облигации и драгоценные металлы. Специалисты добавляли, что есть смысл распределять средства и в акции, которые проявят себя только к середине года.

акции
инвестиции
рынки
ценные бумаги
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

