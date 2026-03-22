Инвестконсультант назвал сегмент, который может принести большую прибыль

Акции российских компаний малой капитализации могут опередить общий рынок, такое мнение в разговоре с РБК выразил эксперт ВТБ Егор Дугаев. Он пояснил, что интерес инвесторов к данному сегменту на Московской бирже сейчас в значительной степени связан с появлением новых публичных компаний.

В отличие от традиционных «голубых фишек», инвестиционная история таких эмитентов чаще строится на росте бизнеса и увеличении рыночной доли. Среди компаний второго эшелона малой и средней капитализации, которые регулярно привлекают внимание рынка, эксперт отметил IT-компании «Базис» и Arenadata. Они работают в области инфраструктурного программного обеспечения и обработки данных.

