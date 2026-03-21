21 марта 2026 в 12:05

Тортилья с фаршем и чипсами — новый вкус фастфуда, который легко приготовить дома

Иногда хочется чего-то необычного и очень сытного — тогда я готовлю такие тортильи. Хрустящая лепёшка, сочный фарш, тянущийся сыр и неожиданная добавка из чипсов создают интересный вкус и приятную текстуру. Получается домашний фастфуд, который готовится быстро и исчезает со стола ещё быстрее.

Ингредиенты: тортилья — 7 шт., говяжий фарш — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томатная паста — по вкусу, соль и перец — по вкусу, чипсы — горсть, моцарелла — 350 г.

Для соуса: сметана, немного соевого соуса, молотый перец и нарезанный зелёный лук.

Сначала готовят начинку. На сковороде обжаривают фарш вместе с мелко нарезанным луком и чесноком до готовности. Затем добавляют томатную пасту, соль и перец и готовят ещё пару минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Тортилью надрезают от центра к краю. На разные части лепёшки выкладывают фарш, тёртую моцареллу, немного чипсов и соус. Затем тортилью складывают по секторам, формируя плотный конверт.

Готовые тортильи обжаривают на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки, пока сыр внутри не расплавится. Получается сочная, хрустящая и очень аппетитная закуска.

Ранее мы делились рецептом драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
