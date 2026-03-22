22 марта 2026 в 12:16

Уиткофф раскрыл подробности встречи с делегацией Украины в Майами

Уиткофф назвал конструктивной встречу с делегацией Украины в Майами

Стив Уиткофф Фото: IMAGO/Francis Chung/Global Look Press
Делегации США и Украины в Майами провели конструктивные встречи, сообщил в соцсети Х спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Стороны обсудили «оставшиеся вопросы», которые должны приблизить мирное соглашение.

Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, — отметил дипломат.

В состав американской делегации, помимо Уиткоффа, вошли зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник по политике Госдепартамента Крис Карран.

Переговоры американской стороны с представителями Киева начались накануне, 21 марта. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, они продолжились сегодня, 22 марта. В Майами прибыли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также депутат Рады Давид Арахамия.

Зеленский между тем отметил, что переговоры превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его мнению, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

