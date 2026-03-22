Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, что за все действия и слова могут быть последствия. Так он ответил в интервью Okko на слова Большунова, назвавшему цирком лыжные гонки на Играх-2026 в Италии.

Он сказал: приезжай, забирай. Почему ты не здесь? Ты сказал, но ты не здесь. Как-то не вяжется, — заявил Коростелев.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным и назвал происходящее «цирком».

До этого Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд в комментарии NRK уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).