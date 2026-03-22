22 марта 2026 в 11:43

Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду

Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, что за все действия и слова могут быть последствия. Так он ответил в интервью Okko на слова Большунова, назвавшему цирком лыжные гонки на Играх-2026 в Италии.

Он сказал: приезжай, забирай. Почему ты не здесь? Ты сказал, но ты не здесь. Как-то не вяжется, — заявил Коростелев.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным и назвал происходящее «цирком».

До этого Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд в комментарии NRK уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестконсультант назвал сегмент, который может принести большую прибыль
Пушилин рассказал, сколько БПЛА перехватил «Купол Донбасса» за неделю
«Погода на миллион» или сезон дождей? Прогноз для Москвы на апрель
Уиткофф раскрыл подробности встречи с делегацией Украины в Майами
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

