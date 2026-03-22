Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники Туроператор Обращев рекомендовал не ехать в Японию на майские праздники

Поездки в Японию на майские праздники могут быть неудобными из-за массового наплыва туристов, предупредил в разговоре с РИА Новости представитель туристической компании Сергей Обращев. Он объяснил, что многие ошибочно считают, будто, минуя пик весеннего сезона цветения сакуры, удастся избежать толп у достопримечательностей и пробок на дорогах, приехав на майские праздники.

Возможно, иностранных туристов к концу апреля-началу мая становится и меньше, но именно на это время приходится один из самых активных туристических периодов в самой Японии. Это так называемая «Золотая неделя», которая начинается с конца апреля и заканчивается как раз в начале мая, — объяснил эксперт.

В этот период в стране сразу несколько праздничных дней, которые вместе с выходными дают около недели, а иногда и 10 дней отдыха. Японцы активно путешествуют внутри страны или за границу. С учетом низкого курса иены относительно основных валют большинство жителей, вероятно, останутся внутри страны для отдыха.

Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне чаще всего выбирают для самостоятельных поездок Японию. Страна обогнала Турцию по числу бронирований отелей. Доля зарубежных бронирований выросла на 2% по сравнению с прошлым годом и достигла 40%. Японию выбрали 14,3% туристов, при этом спрос на страну за год увеличился в два раза.