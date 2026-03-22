«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках Биолог Кириллов заявил, что в России нет рек с безопасной для питья водой

На сегодняшний день в России насчитывается более 2,8 млн рек, однако ни в одной из них вода не пригодна для питья, рассказал кандидат биологических наук, доцент, заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Кириллов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», перед употреблением такую воду следует очистить от содержащихся в ней веществ.

Таких рек, из которых можно просто выпить воду без каких-либо рисков, не существует, — сказал Кириллов.

Он добавил, что вода в реках несет с собой многочисленные взвешенные и растворенные вещества, а также живые организмы. Чистую воду можно найти только на отдельных участках рек.

Ранее в мэрии Краснодара сообщили, что в реке Кубань превышено содержание железа, ионов аммония и органики, а также общих колиформных бактерий. Основной причиной загрязнения стали несанкционированные стоки. В администрации также отметили, что специалисты проводят работы по борьбе с незаконными врезками.