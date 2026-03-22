Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 11:51

«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках

Биолог Кириллов заявил, что в России нет рек с безопасной для питья водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На сегодняшний день в России насчитывается более 2,8 млн рек, однако ни в одной из них вода не пригодна для питья, рассказал кандидат биологических наук, доцент, заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Кириллов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», перед употреблением такую воду следует очистить от содержащихся в ней веществ.

Таких рек, из которых можно просто выпить воду без каких-либо рисков, не существует, — сказал Кириллов.

Он добавил, что вода в реках несет с собой многочисленные взвешенные и растворенные вещества, а также живые организмы. Чистую воду можно найти только на отдельных участках рек.

Ранее в мэрии Краснодара сообщили, что в реке Кубань превышено содержание железа, ионов аммония и органики, а также общих колиформных бактерий. Основной причиной загрязнения стали несанкционированные стоки. В администрации также отметили, что специалисты проводят работы по борьбе с незаконными врезками.

реки
вода
биологи
природа
загрязнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестконсультант назвал сегмент, который может принести большую прибыль
Пушилин рассказал, сколько БПЛА перехватил «Купол Донбасса» за неделю
«Погода на миллион» или сезон дождей? Прогноз для Москвы на апрель
Уиткофф раскрыл подробности встречи с делегацией Украины в Майами
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.