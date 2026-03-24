Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку

Украинский военный отправил супруге и детям посылку со взрывным устройством. Оно сдетонировало, в результате чего женщина погибла, а дети пострадали, уточнили в Telegram-канале полиции Николаевской области.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей. Самодельное взрывное устройство военнослужащий положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил женщине. В результате детонации жена злоумышленника погибла на месте происшествия, — уточнили в полиции.

Также правоохранители во время обыска жилища пострадавших нашли семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Против мужчины возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали исполнителя теракта в Буче, который состоялся утром 23 марта. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. По предварительной информации, его завербовали в Сети.