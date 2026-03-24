24 марта 2026 в 21:27

Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский военный отправил супруге и детям посылку со взрывным устройством. Оно сдетонировало, в результате чего женщина погибла, а дети пострадали, уточнили в Telegram-канале полиции Николаевской области.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей. Самодельное взрывное устройство военнослужащий положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил женщине. В результате детонации жена злоумышленника погибла на месте происшествия, — уточнили в полиции.

Также правоохранители во время обыска жилища пострадавших нашли семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Против мужчины возбудили дело по статьям об умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали исполнителя теракта в Буче, который состоялся утром 23 марта. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. По предварительной информации, его завербовали в Сети.

Украина
полицейские
взрывчатка
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Другая сторона хочет»: США признались в ведении переговоров с Ираном
Рейтинг одобрения Трампа резко упал из-за одной ситуации
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения
Гонорары Долиной «просели» после скандала с «нехорошей» квартирой
«Превратила болезнь в маркетинг»: почему люди не верят больной раком Лерчек
Трамп рассказал о решении Ирана по ядерному оружию
ВСУ попытались атаковать Ленобласть
В ЕК признали превосходство русского оружия над Patriot
Потоп на базе, ночные кутежи, игра пьяным: как Вагнер Лав стал звездой ЦСКА
Секреты экс-принца Эндрю и Эпштейна хотят сделать достоянием общественности
Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

