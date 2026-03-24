В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в многоквартирном доме, следует из документа, опубликованного на сайте правительства города. Три наиболее пострадавших дома попали в зону ЧС.

Считать обстановку, сложившуюся по адресам <…>, чрезвычайной ситуацией регионального характера, — следует из указа.

Ранее стало известно, что эпицентр взрыва в жилом доме в Севастополе располагался на балконе квартиры, находящейся на первом этаже. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка жилья. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах.

Также сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара полностью выгорело 10 квартир, до 60 жилых помещений лишились остекления. И. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин уточнил, что специалисты продолжают уточнять количество поврежденных квартир.