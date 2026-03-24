Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 21:05

В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Подписывайтесь на нас в MAX

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в многоквартирном доме, следует из документа, опубликованного на сайте правительства города. Три наиболее пострадавших дома попали в зону ЧС.

Считать обстановку, сложившуюся по адресам <…>, чрезвычайной ситуацией регионального характера, — следует из указа.

Ранее стало известно, что эпицентр взрыва в жилом доме в Севастополе располагался на балконе квартиры, находящейся на первом этаже. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка жилья. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах.

Также сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара полностью выгорело 10 квартир, до 60 жилых помещений лишились остекления. И. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин уточнил, что специалисты продолжают уточнять количество поврежденных квартир.

Севастополь
Михаил Развожаев
режим ЧС
регионы
Россия
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.