В МЧС раскрыли последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

МЧС: взрыв в жилом доме в Севастополе уничтожил 10 квартир

В результате взрыва и последовавшего пожара в жилом доме в Севастополе полностью выгорели 10 квартир, до 60 жилых помещений лишились остекления, сообщил и. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин. Он отметил, что в настоящее время специалисты продолжают уточнять количество поврежденных квартир, передает РИА Новости.

Выгорело, пострадало от пожара десять квартир <…> Выбито остекление, сейчас подводится подсчет, но от 30 до 60 квартир без остекления, — сказал Щедрин.

Щедрин также сообщил, что комиссия займется оценкой ущерба, причиненного квартирам в жилом доме в Севастополе. По его словам, специалисты приступят к подомовому обходу для фиксации нанесенного ущерба.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух здания зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.