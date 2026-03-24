Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:04

Комиссия займется оценкой ущерба после взрыва в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Комиссия займется оценкой ущерба, причиненного квартирам в жилом доме в Севастополе, где произошел взрыв, заявил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по городу Владимир Щедрин. По его словам, специалисты приступят к подомовому обходу для фиксации нанесенного ущерба, передает РИА Новости.

Сейчас создается комиссия, которая будет обходить и оценивать ущерб, по всем квартирам будет обходить и оценивать ущерб. Соответственно, приедут сейчас специалисты, строители, которые [дадут] экспертную оценку состояния здания, — сказал Щедрин.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух зданиях зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в ГУ МЧС России по региону полностью исключили версию о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что специалисты опровергли основную версию. По его словам, власти города помогут восстановить пострадавшие квартиры.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.