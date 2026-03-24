Комиссия займется оценкой ущерба после взрыва в Севастополе

Комиссия займется оценкой ущерба, причиненного квартирам в жилом доме в Севастополе, где произошел взрыв, заявил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по городу Владимир Щедрин. По его словам, специалисты приступят к подомовому обходу для фиксации нанесенного ущерба, передает РИА Новости.

Сейчас создается комиссия, которая будет обходить и оценивать ущерб, по всем квартирам будет обходить и оценивать ущерб. Соответственно, приедут сейчас специалисты, строители, которые [дадут] экспертную оценку состояния здания, — сказал Щедрин.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух зданиях зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних — выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в ГУ МЧС России по региону полностью исключили версию о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что специалисты опровергли основную версию. По его словам, власти города помогут восстановить пострадавшие квартиры.