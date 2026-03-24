СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе СК: эпицентр взрыва в Севастополе находился на балконе квартиры на первом этаже

Эпицентр взрыва в жилом доме в Севастополе располагался на балконе квартиры, находящейся на первом этаже, сообщили в управлении СК России по Крыму и Севастополю. В результате трагедии погибла 50-летняя хозяйка этого жилья, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести.

Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры. Четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что газовое оборудование в квартире не повреждено, в связи с чем у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на здание отсутствуют.

В рамках расследования назначено 15 судебных экспертиз. Следователи уже допросили более 20 человек в качестве потерпевших и свидетелей, провели несколько обысков, а также осматривают соседние строения для сбора доказательств.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жильцам многоквартирного дома, где произошел взрыв, разрешили зайти в свои жилища, чтобы забрать документы и ценные вещи. По его словам, в случае необходимости потерпевшим гражданам предоставят временное размещение.