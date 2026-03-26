Совместила кашу и запеканку, чтобы сделать вкусное и сытное комбо: теперь домашние просят пшенник каждый день

Беру пшено, молоко и яйца и готовлю пшенник, забытое блюдо, которое возвращается на наши столы. Получается обалденная вкуснятина: плотный, но мягкий, слегка влажный внутри, с румяной золотистой корочкой и нежным сливочным вкусом, который напоминает бабушкино детство.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан пшена, 500 мл молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 50 г сливочного масла, щепотка соли, ванилин по желанию.

Пшено тщательно промойте, залейте стаканом воды и варите 10 минут, затем слейте воду. В кастрюлю с пшеном добавьте молоко, соль, сахар и ванилин, варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, яйца и хорошо перемешайте.

Переложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте теплым со сметаной, медом или просто с чаем.

