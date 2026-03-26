Совместила кашу и запеканку, чтобы сделать вкусное и сытное комбо: теперь домашние просят пшенник каждый день

Беру пшено, молоко и яйца и готовлю пшенник, забытое блюдо, которое возвращается на наши столы. Получается обалденная вкуснятина: плотный, но мягкий, слегка влажный внутри, с румяной золотистой корочкой и нежным сливочным вкусом, который напоминает бабушкино детство.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан пшена, 500 мл молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, 50 г сливочного масла, щепотка соли, ванилин по желанию.

Пшено тщательно промойте, залейте стаканом воды и варите 10 минут, затем слейте воду. В кастрюлю с пшеном добавьте молоко, соль, сахар и ванилин, варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, яйца и хорошо перемешайте.

Переложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте теплым со сметаной, медом или просто с чаем.

Проверено редакцией
Готовила 15 минут: рецепт ленивых голубцов, который ищут все умные хозяйки
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Не спешите варить рис, из него можно приготовить кое-что получше: арабская кабса с курицей
Мария Левицкая
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
