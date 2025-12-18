Жареная картошка — скучно. Запекаем дольки в духовке со сметаной и укропом. Идеальный гарнир на новогодний стол

В преддверии праздников, когда стол ломится от угощений, хочется предложить гостям не только вкусные, но и более легкие варианты любимых блюд. Жареная картошка, безусловно, хороша, но может показаться излишне тяжелой. Прекрасной альтернативой станут томленные в духовке картофельные дольки под нежной сметанно-укропной заливкой. Этот способ приготовления раскрывает натуральный вкус картофеля, делает его мягким и сочным внутри, а сметана, запекаясь, создает ароматную, слегка румяную корочку. Получается изысканный нежный гарнир, который гармонично дополнит и мясо, и птицу.

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 200 г сметаны, крупный пучок свежего укропа, 3 зубчика чеснока, 50 мл молока, 2 ст. ложки растительного масла, соль, черный перец. Картофель очистите и нарежьте на средние дольки. Обсушите их бумажным полотенцем и выложите в огнеупорную форму, смазанную маслом. Посолите и поперчите. Для заливки смешайте сметану с мелко рубленным укропом, пропущенным через пресс чесноком и молоком до консистенции жидкой сметаны. Равномерно полейте этой смесью картофель, слегка перемешав, чтобы дольки покрылись соусом. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до легкого зарумянивания поверхности. Дайте блюду немного остыть и настояться перед подачей.

