«Ленивчики» из остатков картофельного пюре — вкусные горячие бутерброды

Гениальное решение для остатков вчерашнего пюре. Две простые массы — картофельная с яйцом и зеленью и сырная с укропом — превращают обычный хлеб в нежные, сытные и очень аппетитные мини-запеканки. Просто, экономно и невероятно вкусно. Дети и взрослые их просто обожают.

Ингредиенты: картофельное пюре – 200 г, яйцо – 1 шт., майонез – 5 ст.л., зелёный лук и укроп, сыр – 100 г, хлеб, перец.

Приготовление: смешайте пюре, 1 яйцо, 2 ст.л. майонеза, рубленый зелёный лук и перец (масса 1). Отдельно смешайте тёртый сыр, 3 ст.л. майонеза, укроп и перец (масса 2). На хлеб намажьте слой первой массы, сверху — слой второй. Запекайте при 175°C 10 минут. Подавайте горячими к супу или просто к чаю и кофе.

Ранее мы готовили яичные блинчики с двумя начинками. Элегантная и простая закуска на Новый год за 15 минут