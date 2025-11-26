День матери
26 ноября 2025 в 16:38

В Киеве раскрыли, с кем Зеленский хочет обсуждать Украину

Бевз: Зеленский хочет обсуждать территории Украины с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Территориальный вопрос был вынесен в отдельную категорию на переговорах представителей Украины с американской делегацией в Женеве, заявил в интервью Repubblica представитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Александр Бевз. По его словам, обсуждать эту тему украинский лидер хочет исключительно с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может попытаться затормозить мирный процесс на Украине, являясь основным проукраинским «ястребом» в администрации Трампа. По его мнению, Рубио, не будучи реалистом, формирует выгодное политическое досье для участия в будущей президентской кампании.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что Россия не подпишет мирный план Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. По его словам, на данный момент перед РФ по-прежнему стоят две важнейшие задачи: освободить украинский народ и предоставить ему возможность провести конституционные выборы президента.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
