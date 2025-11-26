Участники группы «Вирус!» рассказали, как будут праздновать Новый год

Участники группы «Вирус!» рассказали, как будут праздновать Новый год Певица Ольга Лаки рассказала, что планирует отмечать Новый год с семьей

Участники группы «Вирус!» заявили, что решили не давать концерты 31 декабря и отметить праздник дома с семьями, сообщает НСН. Артисты Ольга Лаки и Юрий Ступник поделились, что планируют традиционно наряжать елку и смотреть «Иронию судьбы».

Хочется спокойно посидеть, поесть оливье, посмотреть «Иронию судьбы». Потому что каждый год мы праздновали на сцене. Люди, может быть, устали от «Иронии судьбы», а нам вот хочется, — рассказала солистка группы.

Артисты отметили, что получили в этом году предложение о выступлении в Дубае, но отказались. По их словам, таким образом они уже отпраздновали прошлый Новый год.

Ранее Лаки и Ступник признались, что всегда симпатизировали друг другу. По заявлениям участников группы, они являются примером крепкой дружбы.