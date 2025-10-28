В Кремле оценили финансовую поддержку Украины со стороны ЕС Песков заявил, что Европе придется еще долго содержать Украину

Европе придется долго содержать Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, Брюссель «взял на поруки» Киев, а тот «умеет клянчить» деньги и тратить их так, что «никаких следов найти невозможно».

Явно, взяв на поруки такого «клиента» в виде киевского режима, европейцам долго придется их содержать. Киевский режим умеет всемерно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно, — заявил он.

Песков добавил, что эта практика будет продолжаться не один год. По его словам, европейцам нужно будет приготовиться к тому, что им придется «раскошеливаться все дольше и все больше».

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в бюджете Украины на 2026–2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ.