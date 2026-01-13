Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки

Telegram-канал Baza сообщил, что в новокузнецком роддоме №1 до гибели девяти младенцев произошел случай, когда врачи во время родов оторвали новорожденному руку. По информации журналистов, на протяжении всего прошлого года пациентки учреждения жаловались на грубые нарушения, включая антисанитарию и низкую квалификацию медперсонала.

По словам одной из пострадавших, на которые ссылаются авторы материала, ребенка без конечности сразу положили ей на грудь. Журналисты отметили, что этот инцидент стал основанием для возбуждения следственной проверки по статье о халатности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи роддома №1 в Новокузнецке, где скончались девять новорожденных, применяли запрещенные в России акушерские методики. Согласно материалу, медицинский персонал ускорял процесс деторождения путем давления на живот пациенток и допускал психологическое насилие, включая оскорбления и унизительные комментарии. Канал также уточнил, что в критически важные моменты роженицы часто оставались без должного наблюдения.