Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы SHOT: в роддоме Новокузнецка врачи применяли запрещенные в России практики

Telegram-канал SHOT сообщил, что в новокузнецком роддоме № 1, где погибли девять малышей, врачи использовали запрещенные в России методики акушерской практики. Как сказано в материале, пациенткам давили на живот для ускорения родов.

По информации канала, отдельно пациентки описывали психологическое насилие со стороны медперсонала: оскорбления, унизительные замечания о внешности и требования молчать во время схваток. Как уточняет SHOT, в ряде случаев женщины оставались без присмотра в критических фазах родов.

Канал утверждает, что это не первое громкое обвинение в адрес медучреждения. По информации SHOT, сотрудников роддома обвиняли в причинении травмы, несовместимой с жизнью: на 22-й неделе в ходе родов ребенку оторвали руку.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала произошедшее в роддоме Новокузнецка трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев.

Как предположил адвокат Вадим Багатурия, работникам родильного дома № 1 в Новокузнецке может грозить лишение свободы на срок до семи лет. По его словам, действия медиков, предварительно, подпадают под статью о халатности.