Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 11:58

Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы

SHOT: в роддоме Новокузнецка врачи применяли запрещенные в России практики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что в новокузнецком роддоме № 1, где погибли девять малышей, врачи использовали запрещенные в России методики акушерской практики. Как сказано в материале, пациенткам давили на живот для ускорения родов.

По информации канала, отдельно пациентки описывали психологическое насилие со стороны медперсонала: оскорбления, унизительные замечания о внешности и требования молчать во время схваток. Как уточняет SHOT, в ряде случаев женщины оставались без присмотра в критических фазах родов.

Канал утверждает, что это не первое громкое обвинение в адрес медучреждения. По информации SHOT, сотрудников роддома обвиняли в причинении травмы, несовместимой с жизнью: на 22-й неделе в ходе родов ребенку оторвали руку.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее назвала произошедшее в роддоме Новокузнецка трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев.

Как предположил адвокат Вадим Багатурия, работникам родильного дома № 1 в Новокузнецке может грозить лишение свободы на срок до семи лет. По его словам, действия медиков, предварительно, подпадают под статью о халатности.

Новокузнецк
дети
смерти
роддома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.