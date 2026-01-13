«Мы что, в Средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса Депутат Нилов призвал проверить все медучреждения после гибели детей в Кузбассе

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал провести тщательную проверку всех медицинских учреждений после массовой гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что важно установить причину произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Это жуткая трагедия. Соболезнования родным, близким. Всем урок, который, к сожалению, является трагическим. Есть версия, что это какая-то инфекция. Мы что, в Средневековье? Что еще за инфекция, когда от холеры гибли в роддомах? Такое недопустимо. Необходимо тщательно провести проверку, понять причины, почему именно в праздничные дни это произошло, почему допустили такое количество, не приняли необходимых мер, замалчивали, не докладывали, игнорировали, не обращали внимания. Если там не хватает персонала, то из-за этого не должны гибнуть младенцы, — высказался Нилов.

Он подчеркнул необходимость постоянной работы по обеспечению безопасности граждан России в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. По словам депутата, это особенно важно для родильных домов, где находятся дети с еще не сформированным иммунитетом и которые входят в группу повышенного риска.

Все роддома должны без всяких поручений провести немедленно внимательную профилактическую работу. Каждый регион должен на это обратить внимание, и уже Минздрав работает в рамках выездной комиссии по конкретному учреждению. Виновные понесут уголовную ответственность, но это уже правовые последствия, — заключил Нилов.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что главврача роддома № 1 в Новокузнецке временно отстранили от должности после гибели девяти младенцев. По словам главы региона, ответственные ведомства начали проверку в медицинском учреждении.