Смешала свеклу с молоком — через три часа ем дорогущий сыр: простейший рецепт

Когда впервые увидела этот рецепт, не поверила, что из таких простых продуктов может получиться настоящий домашний сыр. Но результат удивил: нежная текстура, легкая кислинка и насыщенный цвет, будто из фермерской лавки. А главное — никакого сложного оборудования и часов у плиты. Для приготовления нужен самый обычный набор продуктов, а сам процесс больше похож на кулинарный эксперимент, чем на сложную технологию. Именно за это я и люблю домашние сыры — минимум усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты: молоко жирностью не менее 3,2% — 2 л, соль — 1 ч. л., отварная свекла — 1 шт., сок одного лимона.

Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль и хорошо размешиваем. Нагреваем на среднем огне, не доводя до кипения, — важно, чтобы оно было очень горячим, но не бурлило. Свеклу измельчаем в блендере до пюре и через марлю отжимаем сок. К свекольному соку добавляем лимонный сок. Когда молоко почти закипит, тонкой струйкой вливаем свекольно-лимонную смесь, постоянно помешивая. Молоко начинает сворачиваться практически сразу — это нормальный и правильный процесс. Провариваем массу 5–7 минут, затем снимаем с огня. Свернувшийся сыр выкладываем на марлю, даем стечь сыворотке и оставляем при комнатной температуре на 3-4 часа. За это время сыр уплотнится и приобретет нужную консистенцию.

