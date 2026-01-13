Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:30

Смешала свеклу с молоком — через три часа ем дорогущий сыр: простейший рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда впервые увидела этот рецепт, не поверила, что из таких простых продуктов может получиться настоящий домашний сыр. Но результат удивил: нежная текстура, легкая кислинка и насыщенный цвет, будто из фермерской лавки. А главное — никакого сложного оборудования и часов у плиты. Для приготовления нужен самый обычный набор продуктов, а сам процесс больше похож на кулинарный эксперимент, чем на сложную технологию. Именно за это я и люблю домашние сыры — минимум усилий и максимум удовольствия.

Ингредиенты: молоко жирностью не менее 3,2% — 2 л, соль — 1 ч. л., отварная свекла — 1 шт., сок одного лимона.

Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль и хорошо размешиваем. Нагреваем на среднем огне, не доводя до кипения, — важно, чтобы оно было очень горячим, но не бурлило. Свеклу измельчаем в блендере до пюре и через марлю отжимаем сок. К свекольному соку добавляем лимонный сок. Когда молоко почти закипит, тонкой струйкой вливаем свекольно-лимонную смесь, постоянно помешивая. Молоко начинает сворачиваться практически сразу — это нормальный и правильный процесс. Провариваем массу 5–7 минут, затем снимаем с огня. Свернувшийся сыр выкладываем на марлю, даем стечь сыворотке и оставляем при комнатной температуре на 3-4 часа. За это время сыр уплотнится и приобретет нужную консистенцию.

Ранее мы делились рецептом из куриной грудки за 15 минут. Рулетики «Кордон Блю» — и вы забудете о надоевших котлетах.

Проверено редакцией
Читайте также
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон блю», и вы забудете о надоевших котлетах
Общество
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон блю», и вы забудете о надоевших котлетах
Эта лепешка — чистейший сыр: в ней мало муки и яиц, зато много сырного вкуса и тягучей текстуры
Общество
Эта лепешка — чистейший сыр: в ней мало муки и яиц, зато много сырного вкуса и тягучей текстуры
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Общество
Яркий сэндвич, с которым вы полюбите свеклу: сладкий, с хрустящей корочкой и двумя сырами — готовлю на завтрак или перекус
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Семья и жизнь
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Не голубцы, а кое-что покруче: готовлю так кабачки неделями — семье вообще не надоедает
Общество
Не голубцы, а кое-что покруче: готовлю так кабачки неделями — семье вообще не надоедает
сыр
свекла
простой рецепт
молоко
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.