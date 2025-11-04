Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем

Если вы думаете, что куриная грудка — это сухо и скучно, вы просто не пробовали этот рецепт! Эта курочка получается настолько нежной и сочной, что буквально тает во рту. Весь секрет в простейшем кляре из яиц и муки, который создает тончайшую хрустящую корочку и сохраняет все соки внутри. Готовится все элементарно — просто нарезал, обмакнул, обжарил. И через 15 минут у вас на столе не просто курица, а настоящий кулинарный шедевр, который понравится и детям, и взрослым.

Вам понадобится 2 куриные грудки, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Грудки нарежьте поперек волокон на пласты толщиной около 1,5 см. Посолите и поперчите с двух сторон. В одну миску насыпьте муку, в другой взбейте яйца вилкой. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце. Разогрейте сковороду с маслом (оно должно хорошо нагреться). Обжаривайте курицу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пережаривайте — именно так она останется сочной внутри. Подавайте сразу, пока хрустящая корочка не размокла.

