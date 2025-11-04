Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:00

Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что куриная грудка — это сухо и скучно, вы просто не пробовали этот рецепт! Эта курочка получается настолько нежной и сочной, что буквально тает во рту. Весь секрет в простейшем кляре из яиц и муки, который создает тончайшую хрустящую корочку и сохраняет все соки внутри. Готовится все элементарно — просто нарезал, обмакнул, обжарил. И через 15 минут у вас на столе не просто курица, а настоящий кулинарный шедевр, который понравится и детям, и взрослым.

Вам понадобится 2 куриные грудки, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Грудки нарежьте поперек волокон на пласты толщиной около 1,5 см. Посолите и поперчите с двух сторон. В одну миску насыпьте муку, в другой взбейте яйца вилкой. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце. Разогрейте сковороду с маслом (оно должно хорошо нагреться). Обжаривайте курицу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не пережаривайте — именно так она останется сочной внутри. Подавайте сразу, пока хрустящая корочка не размокла.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Курицу больше не жарю. Сочная пастрома из куриной грудки. Вместо колбасы на бутерброды — вкусно и просто
Общество
Курицу больше не жарю. Сочная пастрома из куриной грудки. Вместо колбасы на бутерброды — вкусно и просто
Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество
Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
Общество
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Куриные ёжики с рисом — рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке
Общество
Куриные ёжики с рисом — рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке
грудка
рецепты
курица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.