Только картошка, сыр и немного сливок — простой ужин для всей семьи. Рецепт французский, а продукты все самые обычные

Есть блюда, от одного запаха которых становится тепло и уютно. Французский гратен — именно такая история! Невероятно нежная картошка, запеченная в сливках с ароматом мускатного ореха и чеснока, под хрустящей сырной корочкой... Это блюдо покорило весь мир своей простотой и изысканностью. Готовится оно элементарно, а результат впечатляет даже искушенных гурманов. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное вегетарианское блюдо для холодного вечера.

Вам понадобится 600 г картофеля, 300 мл молока, 100 мл сливок 33%, 100 г сыра грюйер, 4 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. мускатного ореха, соль, перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками (2-3 мм). Чеснок пропустите через пресс. В сотейнике смешайте молоко, сливки, чеснок, мускатный орех, доведите до кипения. Посолите, поперчите. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, залейте горячей молочной смесью. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей.

