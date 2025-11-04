Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 18:30

Только картошка, сыр и немного сливок — простой ужин для всей семьи. Рецепт французский, а продукты все самые обычные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, от одного запаха которых становится тепло и уютно. Французский гратен — именно такая история! Невероятно нежная картошка, запеченная в сливках с ароматом мускатного ореха и чеснока, под хрустящей сырной корочкой... Это блюдо покорило весь мир своей простотой и изысканностью. Готовится оно элементарно, а результат впечатляет даже искушенных гурманов. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное вегетарианское блюдо для холодного вечера.

Вам понадобится 600 г картофеля, 300 мл молока, 100 мл сливок 33%, 100 г сыра грюйер, 4 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. мускатного ореха, соль, перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками (2-3 мм). Чеснок пропустите через пресс. В сотейнике смешайте молоко, сливки, чеснок, мускатный орех, доведите до кипения. Посолите, поперчите. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите картофель слоями, залейте горячей молочной смесью. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
Общество
Без картошки и риса, а какой сытный. «Аленушка» — обалденный салат из того, что есть под рукой
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Лучшие осенние напитки! 5 смузи для осени — витаминная бомба в стакане
Семья и жизнь
Лучшие осенние напитки! 5 смузи для осени — витаминная бомба в стакане
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
Общество
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
рецепты
ужины
кулинария
гратен
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские назвали три привычки, которые помогают против мошенников
Создатель «Аватара» выиграл громкое дело о правах в ИИ
Путин пообещал школьнику помочь с поступлением
Отопление начнут включать вовремя? Новые штрафы в сфере ЖКХ, детали
Путин разрешил выкупить долю у одной западной компании
Академику сохранили приговор в пять лет
«На этом все»: в Gunvor высказались о сделке по активам ЛУКОЙЛа
Нобелевский лауреат не оценил затею Трампа с пошлинами
В Москве прошел масштабный марш активистов в честь Дня народного единства
Хит «Матушка-земля» перепели на шести языках
Названо имя самого перспективного аристократа в мире
Путин наградил орденом Дружбы журналиста из Италии Бертолази
Посольство России вступилось за Захарову после скандала в СМИ Италии
На МКАД внезапно ограничили движение
Один из регионов России начнет выпускать военных летчиков
«Жаждал мести»: как бывший вице-президент США Дик Чейни «поджигал» войны
ВСУ дроном убили жителя Купянска и его собаку
В Госдуме поддержали идею по оптимизации летних каникул
В России выросло число регионов с зарплатой больше 100 тыс. рублей
Прокуроры избили сотрудника НАБУ и провели обыск без постановления
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество

Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.