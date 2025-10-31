Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Королевская семья Британии: новости, брата Карла III лишили титула принца

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Picture by i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младшего брата британского короля Карла III лишили титула принца, передает BBC News со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 31 октября?

За что Эндрю лишили титула

Решение о лишении Эндрю титула принял сам монарх. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

В официальном заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что решение было принято в связи с обвинениями в адрес Эндрю.

«Его Величество сегодня инициировал формальный процесс по лишению принца Эндрю стиля, титулов и почестей. Принц Эндрю отныне будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его аренда Роял-Лодж до настоящего времени обеспечивала ему юридическую защиту для продолжения проживания. Теперь ему было вручено формальное уведомление о выселении из арендованного имущества, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти меры были признаны необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отвергать обвинения в свой адрес», — сказано в сообщении.

Как отмечает Daily Express, Эндрю стал вторым лишенным титула британским принцем в истории. Первым был принц Эрнест Август Камберлендский.

Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с ним. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился заплатить Робертс-Джуффре. Из-за скандала брата Карла III отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.

Букингемский дворец Букингемский дворец Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dalibor Brlek/Global Look Press

За что высмеяли Гарри

Принца Гарри подвергли критике за то, что он «бездельник и безработный», после подкаста «Хасан Минхадж не знает».

Комик Хасан Минхадж в ходе интервью задал Гарри вопрос, чем же он занимается в США.

«Это хороший вопрос», — ответил принц и задумался.

Тогда Минхадж переспросил его: «Чем, по мнению ваших детей, занимается их папа?»

Гарри расплывчато ответил: «Хм… Они знают, что мы помогаем другим людям».

Затем ведущий конкретно спросил о том, какой «работой» занимается Гарри. Однако после он отошел от темы, поскольку было ясно, что у младшего сына Карла III нет ответа на вопрос о том, кем, по мнению его детей, он работает.

В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что хотят жить за границей и зарабатывать собственные деньги, время от времени выполняя королевские обязанности.

Королева Елизавета II ответила категорическим «нет» на это предложение, и супруги покинули посты старших действующих членов королевской семьи. После этого они переехали в особняк в Монтесито, штат Калифорния, где начали новую жизнь.

Карл III
королевская семья
новости
Принц Эндрю
