31 октября 2025 в 12:41

Погода преподнесет сюрприз: что ждет Москву в выходные 1–2 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В последний день октября погода преподнесет Москве неприятный сюрприз, предупредили синоптики. Какая погода пришла 31 октября, сколько будет градусов в выходные, чего ждать в начале ноября?

Какая погода пришла в Москву к 31 октября

В Москву пришел новый циклон «Лотар», который принесет обильные дожди на фоне сухой погоды, объявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион окажется под влиянием приближающегося с северо-запада активного циклона. Он сохранит в небе плотные поля многослойных облаков, вызовет дожди, местами ливневого характера, и ограничит приток солнечного тепла. Местами дожди могут принести до четверти от месячной нормы октября. Температура воздуха — плюс 5–7 градусов, по области — плюс 3–8. Атмосферное давление будет падать. В субботу местами небольшие дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 5–7 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, 31 октября в Москве выпадет 8,2 мм осадков.

Как начнется ноябрь в Москве, каких сюрпризов ждать от погоды

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов прогнозирует, что жителей столицы в ноябрьские праздники ждет теплая погода.

«Нормальные, теплые праздники. Самые сильные дожди пройдут со второй половины дня пятницы до первой половины дня субботы. Может выпасть до 15–20% месячной нормы осадков. <…> В воскресенье и понедельник существенных осадков не будет. Очень однородная, приятная из-за тепла погода», — рассказал синоптик.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что к понедельнику, 3 ноября, в Москве потеплеет до плюс 10, а во вторник — до плюс 11 градусов. Такая погода сохранится до конца рабочей недели.

По данным Foreca, в Москве в первую неделю ноября практически не ожидается дождей, сумма осадков за пятидневку не превысит 3,3 мм.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что новый северный циклон начал уходить южнее Санкт-Петербурга, поэтому в ближайшее время дожди в городе должны закончиться.

«В Санкт-Петербурге сейчас плюс 6 градусов, и температура воздуха существенно повышаться не будет, максимум прибавит еще 1–2 градуса. Но это достаточно тепло, так как температура превышает норму в эти дни на 3–4 градуса», — пишет Колесов.

Леус прогнозирует в субботу небольшие дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 6–8 градусов. Синоптик из центра «Фобос» прогнозирует в Петербурге преимущественно облачную и дождливую, но при этом теплую погоду с температурой на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Прогноз Foreca предполагает, что в начале ноября циклон с дождями задержит потепление в Петербурге. В понедельник ожидается 8,6 мм осадков. В дальнейшем к середине недели температура вырастет до плюс 10–11 градусов при постоянно плотной облачности.

