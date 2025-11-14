Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Азиатские капсулы для стирки вызвали серьезные ожоги у россиянина

Житель Татарстана сжег спину из-за новых капсул для стирки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Татарстана получил химические ожоги первой и второй степени, поспав на постиранном постельном белье, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, супруга 26-летнего парня использовала новые азиатские капсулы. После пробуждения на спине ее мужа появились большие волдыри.

Как уточнил канал, предполагается, что средство содержало концентрированные поверхностно-активные вещества. Попав на кожу мужчины, они вызвали ожог. Врачи Республиканской клинической больницы оказали помощь пострадавшему.

Ранее в Новосибирске 11-месячный мальчик получил тяжелое отравление, проглотив несколько цветных капсул для стирки. Инцидент произошел, когда мать ненадолго отвлеклась на домашние дела, а старшая двухлетняя дочь вскрыла упаковку моющего средства. У мальчика развились симптомы химической интоксикации, включая рвоту и повышение температуры тела.

До этого в Ачинске скончалась хозяйка квартиры, где взорвался баллончик с дихлофосом. Трагедия произошла в квартире в доме на Привокзальной улице 12 ноября. Взрыв баллончика выломал стену, которая отделяла квартиру пострадавшей от соседей.

