СК завершил расследование дел о хищении 25 млн рублей парка «Патриот» Дела о хищении 25 млн рублей парка «Патриот» передали в суд

Дела о хищении 25 млн рублей парка ВС России «Патриот» направлены в суд, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи собрали достаточно доказательств вины замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

Шестеров и Ахмедов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). <…> Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу, — заявила Петренко.

По версии следствия, Шестеров, Ахмедов и бывший замминистра России Павел Попов в 2022–2024 годах вносили в документацию заведомо ложные сведения о строительных работах в парке и похитили более 25 млн рублей, причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. Следователи ГВСУ СК России наложили арест на имущество Попова, Шестерова и Ахмедова на общую сумму более 100 млн рублей в целях обеспечения приговора суда. Шестеров и Ахмедов в ходе предварительного следствия признали вину и заключили досудебные соглашения. Расследование дела в отношении Попова продолжается.

Ранее стало известно, что Попов находится в критическом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Адвокат обвиняемого Денис Сагач отметил, что состояние здоровья экс-чиновника исключает его участие в следственных действиях.