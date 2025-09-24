Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:14

Российского экс-офицера объявили в розыск за губительное предательство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России объявили в федеральный розыск бывшего российского офицера Льва Ступникова, который на протяжении семи месяцев наводил ракеты ВСУ на позиции своих сослуживцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информация также подтверждается на сайте МВД РФ.

Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск, — заявил собеседник агентства.

Соответствующая карточка также появилась в базе данных МВД. Экс-офицер разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, но по какой конкретно — не уточняется.

Ранее бывшая возлюбленная Ступникова заявляла, что ему не нравилось на СВО. В июле 2024 года он пропал и вышел на связь только через два месяца. По словам Елизаветы, супруг предлагал ей уехать вместе за границу, но ничего не говорил об Украине. Тогда она отказалась. Она добавила, что Ступников обманул и ее саму, так как она ничего не знала о предательстве.

До этого выяснилось, что мужчина успел сбежать из подразделения после наведения РСЗО HIMARS на товарищей. Спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на бойца, командование которого решило, что он не выжил. В Минобороны России эти данные не комментировали.

