Поезд загорелся после ДТП с фурой в российском регионе Поезд загорелся после ДТП с грузовиком в Смоленской области

Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения состава и фуры в Смоленской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. ДТП произошло утром 26 сентября в районе станции Рыжиково Руднянского округа. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов, производится тушение, — говорится в сообщении.

