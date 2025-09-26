Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 09:23

Поезд загорелся после ДТП с фурой в российском регионе

Поезд загорелся после ДТП с грузовиком в Смоленской области

Фото: МЧС России

Несколько вагонов грузового поезда загорелись после столкновения состава и фуры в Смоленской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. ДТП произошло утром 26 сентября в районе станции Рыжиково Руднянского округа. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов, производится тушение, — говорится в сообщении.

До этого в Новосибирске водитель 1975 года рождения, находившийся за рулем Toyota Corona Premio, сбил ребенка 2012 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Машина совершила наезд на несовершеннолетнего на Пермской улице, напротив дома № 32. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Ранее не менее 15 человек, среди них несовершеннолетний, пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в городе Ефремове. Транспорт следовал по маршруту № 12 из поселка Восточный. Водитель автобуса не справился с управлением, после чего резко съехал на обочину и опрокинулся на крышу.

МЧС
Смоленская область
происшествия
ДТП
