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25 июля 2025 в 18:15

В Роскачестве раскрыли неочевидную пользу куриного бульона

Врач Сюракшина заявила, что куриный бульон поддерживает суставы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный бульон поддерживает суставы и улучшает состояние кожи, а также снижает очаги воспаления в организме, пишет Мойка78 со ссылкой на эксперта Роскачества и врача Елену Сюракшину. Кроме того, он улучшает работу ЖКТ и помогает при простуде.

При этом пользу приносит исключительно правильно приготовленное блюдо из мяса, выращенного без антибиотиков, подчеркнула Сюракшина. Она отметила, что в процессе готовки крайне важно соблюдать все технологии.

В противном случае суп может стать источником вредных веществ. Неправильно приготовленный бульон особенно опасно употреблять детям, беременным и пожилым, предупредила врач.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что бананы, молоко, яйца, соя и орехи считаются одними из самых аллергенных продуктов. В этот список она также включила рыбу и морепродукты.

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