В Роскачестве раскрыли неочевидную пользу куриного бульона

Куриный бульон поддерживает суставы и улучшает состояние кожи, а также снижает очаги воспаления в организме, пишет Мойка78 со ссылкой на эксперта Роскачества и врача Елену Сюракшину. Кроме того, он улучшает работу ЖКТ и помогает при простуде.

При этом пользу приносит исключительно правильно приготовленное блюдо из мяса, выращенного без антибиотиков, подчеркнула Сюракшина. Она отметила, что в процессе готовки крайне важно соблюдать все технологии.

В противном случае суп может стать источником вредных веществ. Неправильно приготовленный бульон особенно опасно употреблять детям, беременным и пожилым, предупредила врач.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что бананы, молоко, яйца, соя и орехи считаются одними из самых аллергенных продуктов. В этот список она также включила рыбу и морепродукты.