Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 2 декабря

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили три ракеты «Нептун», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также сбито 97 БПЛА.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины совершили атаку на мирных жителей Каспийска с целью усилить напряженность в регионе, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинская армия осознает, что удары по военным объектам не принесут результата.

«В Каспийске есть части ВС РФ, но я не думаю, что эти подразделения были бы подвержены прямому удару ВСУ, потому что они прикрываются в определенном режиме РЭБ-системами активного и пассивного противодействия, наблюдения и патрульного сопровождения воздушного пространства. Качество и эффективность [атак] будет для нападающей стороны низкой. По мирным жителям, жилым кварталам, школам, больницам и так далее [удары] наиболее болезненны. Это коварный подход для нагнетания обстановки, поскольку нашим службам потом нужно объяснять народонаселению, почему так получилось», — высказался Попов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение атаки продолжается. Работает ПВО», — сказано в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков в центральной и северной частях города, также звучала сирена воздушной опасности, а в небе были видны вспышки. Жители села Чалтырь и города Азов (около 10 км от Ростова) рассказали SHOT, что также слышали громкие звуки.

Дежурными средствами ПВО России были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили девять дронов, а над акваторией Черного моря — один.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказано в публикации.

