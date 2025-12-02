Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:39

Нужна быстрая выпечка к кофе? Эти банановые слойки — самое то! Готовлю нежный десерт без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти банановые слойки — настоящее спасение, когда хочется быстрого и вкусного десерта. Хрустящее слоеное тесто, нежный банан и тающий шоколад создают идеальную комбинацию вкусов. Такая выпечка выглядит как из кондитерской, но готовится буквально за полчаса без особых усилий.

Готовлю я так: три банана разрезаю пополам, а каждую половинку — еще на две части. Слоеное тесто слегка раскатываю, присыпаю мукой и нарезаю на полоски по размеру банановых долек. На каждую полоску теста кладу кусочек банана и пару долек шоколада. Плотно заворачиваю начинку в тесто, края хорошо защипываю. Выкладываю слойки на противень с пергаментом, смазываю взбитым яйцом для золотистой корочки и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Подавать лучше теплыми, когда шоколад внутри еще мягкий и нежный.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

