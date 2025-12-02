Медовик больше не любим! Готовлю «Герцогиню» со сметанным кремом — нежнее и воздушнее

Есть торты, которые запоминаются навсегда с первого кусочка. Торт «Герцогиня» — именно из таких. Его магия в удивительной гармонии: тончайшие, словно кружевные, медовые коржи и воздушный неприторный сметанный крем. Кажется, будто он тает во рту, оставляя послевкусие теплого меда и легкой, едва уловимой кислинки. Это не просто десерт, а наследие домашней кухни, рецепт, который передается из поколения в поколение и ассоциируется с самыми светлыми праздниками и семейным уютом. Он не требует экзотических ингредиентов, но его результат всегда вызывает восторг. Это торт, перед которым не устоит ни один сладкоежка.

Вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г жидкого меда, 1 ч. л. соды, 350 г муки; для крема — 800 г жирной сметаны (не менее 25%), 200 г сахарной пудры, ванильный сахар по вкусу; для украшения — грецкие орехи. Яйца взбейте с сахаром до пышности. В сотейнике нагрейте мед до горячего состояния, но не кипятите, добавьте соду и быстро перемешайте до появления пены. Влейте медовую смесь в яйца, постоянно помешивая. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-7 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт по размеру формы (примерно 22 см) и выпекайте на сухом противне при 180 °C по 3-4 минуты каждый корж. Готовые горячие коржи сразу обрежьте по тарелке или форме, чтобы были ровными. Для крема сметану хорошо охладите и взбейте с сахарной пудрой до густоты. Смажьте кремом каждый корж, включая бока и верх торта. Оставшийся крем можно пустить на украшение. Измельчите обрезки от коржей и грецкие орехи, обсыпьте ими бока торта. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов, а лучше ночь, чтобы коржи идеально пропитались.

