01 декабря 2025 в 13:16

Нужно испечь всего один корж, и рулет «Медовик» почти готов — украсит любой праздник и Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рулет «Медовик» с нежным сметанным кремом украсит любой праздник, включая Новый год. Нужно испечь всего один корж, сделать легкий крем, и десерт практически готов. Не рецепт, а палочка-выручалочка для застолий!

Для коржа вам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. меда, 150 г муки, 1 ч. л. соды. Для крема: 400 г сметаны (20–25%), 100 г сахарной пудры. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте мед и растопите смесь на водяной бане до однородности, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте соду и интенсивно перемешайте — масса заметно увеличится в объеме. Всыпьте просеянную муку, быстро замесите тесто. Выпекайте корж на противне, застеленном пергаментом, при 180°C 7–10 минут до золотистого цвета. Горячий корж сразу сверните в рулет вместе с бумагой и остудите. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Аккуратно разверните остывший корж, равномерно распределите крем и сверните обратно без бумаги.

Украсьте рублеными орехами или тертым шоколадом. Нежнейший медовый корж с бархатистой текстурой и воздушный сметанный крем создают гармоничное сочетание, которое понравится и детям, и взрослым.

Ранее стало известно, как приготовить чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии.

Проверено редакцией
медовики
рулеты
рецепты
торты
Дарья Иванова
Д. Иванова
