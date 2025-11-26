День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:30

Этот рецепт перевернет ваше представление об итальянской кухне — готовим нежные каннеллони с двойной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт каннеллони превращает обычный ужин в праздник итальянской кухни. Трубочки пасты с ароматной мясной начинкой, покрытые нежным белым соусом и золотистой сырной корочкой, создают гармонию вкусов. Блюдо получается сытным, но при этом удивительно нежным.

Готовлю я так: отвариваю 24 трубочки каннеллони 4 минуты (они дойдут до готовности в духовке), остужаю и разрезаю пополам — так их удобнее начинять. Для мясного соуса обжариваю измельченный лук, добавляю 1 кг фарша и готовлю до румяности. Вливаю 750 мл томатного соуса, добавляю чеснок, базилик, соль и перец, томлю 15 минут. Аккуратно наполняю трубочки мясной начинкой и выкладываю в форму. Для белого соуса смешиваю 1,5 стакана холодного молока с 2 столовыми ложками муки и масла, варю до загустения, постоянно помешивая. Заливаю каннеллони соусом, посыпаю смесью моцареллы и пармезана (по 300 г) и запекаю 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Общество
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Быстрее рецепта выпечки не существует: слоеные язычки за 8 минут — пеките и наслаждайтесь
Общество
Быстрее рецепта выпечки не существует: слоеные язычки за 8 минут — пеките и наслаждайтесь
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Общество
Салат «Дружба» — простой и вкусный: 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Здоровье/красота
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Общество
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
еда
рецепты
Италия
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.