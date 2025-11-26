Самое простое и вкусное желе! Французское бланманже за 15 минут

Французское бланманже — идеальный вариант, когда нужно что-то изысканное без лишних хлопот. 15 минут подготовки, а остальное сделает холодильник.

Этот нежный десерт готовят из 500 мл молока, 200 мл сливок, 3 столовых ложек сахара, 10 г желатина и пакетика ванильного сахара.

Замочите 10 г желатина в 50 мл холодной воды, чтобы он набух. В это время в сотейнике соедините 500 мл молока со столовыми ложками сахара и ванильным сахаром. Подогрейте смесь до горячего состояния, но не доводите до кипения — так вкус будет мягким и кремовым.

Добавьте в горячее молоко набухший желатин и тщательно размешайте, чтобы полностью растворить его без комочков. Затем влейте 200 мл холодных сливок, еще раз перемешайте и слегка остудите массу при комнатной температуре.

Разлейте смесь по формочкам — подойдут силиконовые или стеклянные. Уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы бланманже стабилизировалось и стало плотным, но нежным. Перед подачей аккуратно извлеките десерт, украсив свежими ягодами или тонкой стружкой шоколада.

Совет: чтобы бланманже вышло особенно нежным, используйте сливки 20–33% — они дают идеальную текстуру.

