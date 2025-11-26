Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания

Этот способ выпечки нравится многим хозяюшкам за свою простоту и стабильный результат. Тесто почти не требует усилий, а чиабатта выходит легкой, воздушной и очень ароматной. Всего несколько складок — и у вас на столе настоящий итальянский хлеб.

Смешайте в глубокой миске 375 мл теплой воды и 5 г сухих дрожжей, дайте постоять 5–7 минут. Добавьте 1 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Всыпьте 450 г просеянной муки и аккуратно перемешайте лопаткой, оставляя тесто липким. Накройте и оставьте на 45 минут.

Затем трижды, с интервалом 30 минут, подтягивайте края теста к центру мокрыми руками. Обильно присыпьте поверхность мукой, разделите массу на две части и слегка растяните каждую. Переложите на пергамент и оставьте на 30–40 минут. Выпекайте при 230 °C 15 минут с паром, затем при 200 °C еще 20–25 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что зимой без холодца праздничный стол кажется неполным. Это блюдо не только традиционно, но и полезно: в нем много коллагена и микроэлементов, которые поддерживают суставы и укрепляют организм. Советы опытного кулинара помогут приготовить мясной студень, который всегда получается прозрачным, наваристым и ароматным.