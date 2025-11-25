Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично

Когда хочется создать на новогоднем столе что-то действительно эффектное, но при этом не проводить на кухне целый день, эти лавашные конусы становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Они сочетают в себе хрустящую текстуру, нежнейшую начинку и праздничный вид, который никого не оставит равнодушным. Золотистые конусы, наполненные салатом с курицей и ананасом, а сверху украшенные рубиновыми зернами граната, смотрятся невероятно нарядно и сразу создают праздничное настроение. Такая закуска особенно понравится тем, кто любит сочетание сладкого и соленого — сочный ананас прекрасно гармонирует с нежной курицей и яйцами.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа лаваша, 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 100 г консервированных ананасов, 100 г майонеза, гранат, зелень, соль и растительное масло. Лаваш нарежьте на полоски шириной 8–10 см, сверните воронкой, скрепив зубочисткой, и обжарьте в масле до хрустящей корочки. Курицу и яйца мелко нарежьте, ананасы нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты для начинки, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Аккуратно заполните остывшие лавашные конусы салатом. Сверху украсьте зернами граната и веточками зелени. Подавайте сразу же, пока лаваш сохраняет свою хрустящую текстуру. Эта закуска неизменно вызывает восторг у гостей и становится настоящим хитом праздника!

