Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи

Когда хочется приготовить что-то действительно сытное, ароматное и по-настоящему праздничное, но при этом не проводить на кухне полдня, эта сковорода с куриной грудкой, беконом и картофелем станет идеальным решением. Блюдо получается на удивление гармоничным: нежная курица в обрамлении хрустящего бекона, золотистого картофеля и ароматного лука с морковью. Что особенно приятно — все ингредиенты готовятся вместе, пропитываясь соками друг друга и создавая невероятный букет вкусов. Такой вариант прекрасно подойдет и для новогоднего стола, и для воскресного семейного ужина, когда хочется порадовать близких чем-то особенным без лишних хлопот.

Для приготовления возьмите: 500 г куриной грудки, 300 г картофеля, 150 г бекона, 1 луковицу, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, специи и зелень. Картофель нарежьте дольками, курицу — крупными кубиками, бекон — ломтиками. Обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем добавьте курицу и обжаривайте до золотистого цвета. Отдельно пассеруйте лук и морковь. В глубокую сковороду выложите картофель, сверху — курицу с беконом, затем лук с морковью. Посолите, поперчите, добавьте чеснок и специи по вкусу. Сметану разведите 50 мл воды и залейте блюдо. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля. Подавайте прямо в сковороде, посыпав свежей зеленью!

