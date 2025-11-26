Домашние крутоны для идеального Цезаря: ароматная золотистая хрустинка, которая поднимает любой салат на новый уровень

Эти крутоны отличаются насыщенным ароматом и нежным хрустом, который невозможно получить из магазинных упаковок. Они готовятся всего за несколько минут, а результат получается намного вкуснее и натуральнее. Такой способ особенно выручает, когда хочется добавить к салату или супу что-то домашнее и по-настоящему аппетитное.

Нарежьте пшеничный батон крупными кубиками и высыпьте в форму. Посыпьте сухим чесноком, солью, тимьяном и розмарином, затем полейте ароматным маслом и тщательно перемешайте. Отправьте заготовку в разогретую до 160 градусов духовку на 6 минут с конвекцией.

Достаньте, снова перемешайте и верните еще на 3–4 минуты, чтобы кубики стали равномерно золотистыми. После выключения дайте им остыть прямо в форме — так лишняя влага спокойно уйдет, а сухарики станут идеально хрустящими. Получаются универсальные крутоны, которые сделают любое блюдо вкуснее. Приятного аппетита!

