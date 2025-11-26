День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:01

Домашние крутоны для идеального Цезаря: ароматная золотистая хрустинка, которая поднимает любой салат на новый уровень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти крутоны отличаются насыщенным ароматом и нежным хрустом, который невозможно получить из магазинных упаковок. Они готовятся всего за несколько минут, а результат получается намного вкуснее и натуральнее. Такой способ особенно выручает, когда хочется добавить к салату или супу что-то домашнее и по-настоящему аппетитное.

Нарежьте пшеничный батон крупными кубиками и высыпьте в форму. Посыпьте сухим чесноком, солью, тимьяном и розмарином, затем полейте ароматным маслом и тщательно перемешайте. Отправьте заготовку в разогретую до 160 градусов духовку на 6 минут с конвекцией.

Достаньте, снова перемешайте и верните еще на 3–4 минуты, чтобы кубики стали равномерно золотистыми. После выключения дайте им остыть прямо в форме — так лишняя влага спокойно уйдет, а сухарики станут идеально хрустящими. Получаются универсальные крутоны, которые сделают любое блюдо вкуснее. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что этот салат станет отличным выбором в любое время года: он яркий, вкусный и полезный. Клюква придает салату свежую кислинку и поддерживает иммунитет, а семечки подсолнечника насыщают блюдо витамином Е. Легкость и питательность делают его отличной альтернативой классическим праздничным блюдам, особенно когда хочется чего-то свежего и необычного.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Общество
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Беру лаваш и немного фарша. Готовлю хрустящие конвертики с мясом и расплавленным сыром — как в Турции, только вкуснее
Общество
Беру лаваш и немного фарша. Готовлю хрустящие конвертики с мясом и расплавленным сыром — как в Турции, только вкуснее
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Семья и жизнь
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Общество
Домашняя чиабатта, которая всегда удается: простой способ получить хрустящую корочку и пористую мякоть без долгого вымешивания
Диетолог дала совет, как сделать новогодний стол полезным
Здоровье/красота
Диетолог дала совет, как сделать новогодний стол полезным
кулинария
рецепты
блюда
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям
Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.